So kommen die deutschen Handballerinnen ins EM-Halbfinale

Göteborg Die deutschen Handballerinnen können bei der Europameisterschaft in Schweden das Halbfinale aus eigener Kraft nicht mehr erreichen. Vor oder nach dem letzten Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Schweden am Mittwoch (18.30 Uhr) sind sie auf fremde Hilfe angewiesen.

Mit 5:3 Punkten liegt die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler in der Hauptrundengruppe I in Göteborg derzeit auf Rang drei der Tabelle hinter den punktgleichen Teams aus Frankreich und den Niederlanden (6:2). Gegen die Französinnen gab es in der Vorrunde eine 20:22-Niederlage, gegen die "Oranjes" einen 30:27-Erfolg.

So kommen die deutschen Handballerinnen ins Halbfinale:

- Mit einem Sieg gegen Schweden, wenn die Niederlande nicht gegen Spanien gewinnt.

- Mit einem Remis gegen Schweden, wenn die Niederlande gegen Spanien verliert.

- Mit einem Sieg gegen Schweden, wenn Frankreich gegen Serbien verliert.