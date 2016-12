Lettisches Skeleton-Team will WM in Sotschi boykottieren

Riga Angesichts der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland will Lettland die Skeleton-Weltmeisterschaften 2017 in Sotschi boykottieren. "Genug ist genug", teilte das lettische Skeleton-Team am Sonntag mit Blick auf zweiten McLaren-Bericht über systematisches Staatsdoping mit.

Während sich der internationale Bob- und Skeleton-Verband (IBSF) noch mit dem jüngsten Bericht vertraut machen wolle, fühle die Mannschaft um Martins Dukurs (4 WM- und 7 EM-Titel), dass noch mehr getan werden könne. Daher werde das Team nicht an der WM vom 24. bis 26. Februar 2017 im russischen Sotschi teilnehmen.

Nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur sollen mehr als 1000 russische Sportler zwischen 2011 und 2015 Teil einer großangelegten staatlichen Dopingpolitik gewesen sein. Einem Bericht der "New York Times" zufolge befand sich darunter auch Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow. Russland weist die Vorwürfe vehement zurück.