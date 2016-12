Oestberg & Sundby siegen in Davos - Langläuferin Henning 16.

Davos Norwegen dominiert weiter im Skilanglauf. Beim Weltcup im schweizerischen Davos sorgten Ingvild Flugstad Oestberg und Martin Johnsrud Sundby für die nächsten beiden Siege der Skandinavier.

Oestberg gewann über 15 Kilometer im freien Stil in 37:44,4 Minuten vor ihrer Teamgefährtin und Weltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng (+7,9 Sekunden) und der Finnin Krista Parmakoski (+16,7). Beste deutsche Starterinnen waren Katharina Henning als 16. (+1:50,4 Minuten) und Julia Belger (+1:51,5) auf Platz 17. Stefanie Böhler belegte mit 2:16,9 Minuten Rückstand Rang 27. Weitere DSV-Läuferinnen waren nicht am Start.

Bei den Herren war Gesamtweltcupsieger Sundby über 30 Kilometer Freistil in 1:07:31,6 Stunden der Schnellste. Wie bei den Frauen gab es einen Doppelerfolg für Norwegen. Zweiter wurde Anders Gløersen mit 13,7 Sekunden Rückstand. Platz drei belegte der Finne Matti Heikkinen (+25,7). Die deutschen Läufer spielten wie in den ersten Saisonrennen keine Rolle. Lucas Bögl kam mit 3:34 Minuten Rückstand auf den Sieger ins Ziel und wurde 35.; noch schlechter lief es für Thomas Bing, der mit 4:56,7 Minuten Rückstand 52. unter 78 Startern wurde. Am Sonntag stehen noch die Sprint-Wettbewerbe auf dem Programm.