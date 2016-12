Rebensburg mit Rückstand vor Riesenslalom-Finale

Sestriere Viktoria Rebensburg hat sich im ersten Lauf des Riesenslaloms von Sestriere einen großen Rückstand eingehandelt. Die Skirennfahrerin aus Kreuth war 1,51 Sekunden langsamer als die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Damit rangierte die jüngst noch verletzte Rebensburg nach 41 Starterinnen abgeschlagen außerhalb der Top 15. Shiffrin lag in einem spannenden Rennen ganz knapp vor Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,01 Sekunden), den zeitgleichen Lara Gut aus der Schweiz und Tessa Worley aus Frankreich (+0,05) sowie der fünftplatzierten Italienerin Sofia Goggia (+0,12).

"Ich habe gespürt, dass es nicht am letzten Zacken war heute", sagte Rebensburg nach ihrem Lauf im ZDF. Im zweiten Durchgang von 13.30 Uhr an will die Olympiasiegerin von 2010, die acht Wochen Vorbereitung wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, "noch einen drauflegen". Lena Dürr verpasste mit 2,72 Sekunden Rückstand das Finale.