Bayreuth besiegt Göttingen nach tollem Kampf 84:76

Bayreuth Die Basketballer von medi Bayreuth bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Der Tabellendritte besiegte die BG Göttingen in einem hart umkämpften Spiel in eigener Halle mit 84:76 (45:39). Es war der sechste Heimsieg nacheinander für die Oberfranken.

Göttingen drehte im Schlussviertel noch einmal auf. Aber nach einem 71:72-Rückstand erzwangen die Gastgeber in der umkämpften Endphase den Erfolg in der bis zum Ende spannenden und offenen Partie. Trey Lewis (22 Punkte), Assem Marei (20) und Kyan Anderson (16) waren die besten Schützen beim Sieger. Alex Ruoff (20), Darius Carter (13) und Benas Veikalas (13) waren Göttingens erfolgreichste Werfer.