Biathletin Franziska Preuß verzichtet auf Pokljuka-Start

Pokljuka Biathletin Franziska Preuß verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start beim Weltcup in Pokljuka.

Einen Tag vor dem Sprint postete die 22-Jährige auf ihrer Facebook-Seite ein Foto mit einem Teller Nudeln. "Die erste warme Mahlzeit, die dann hoffentlich auch in mir bleibt!", schrieb sie dazu und erklärte: "Leider kann ich wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht in Pokljuka starten." Preuß kündigte an "alles tun, um wieder genügend Energie für Nove Mesto zu haben!" In Tschechien findet in der nächsten Woche der letzte Weltcup des Jahres statt.