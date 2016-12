Oldenburg besiegt Ventspils in der Champions League

Oldenburg Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League den fünften Erfolg im achten Spiel eingefahren. Der Bundesligist bezwang den lettischen Club BC Ventspils ohne Probleme mit 87:73 (51:34).

Mit 13 Punkten stehen die Niedersachsen in der Gruppe C auf Rang drei und haben derzeit gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Erfolgreichster Werfer für die Baskets war Center Brian Qvale mit 19 Punkten.