ALBA schafft im Eurocup 99:97-Zittersieg in Vilnius

Vilnius Die Basketballer von ALBA Berlin haben in ihrem letzten Gruppenspiel im Eurocup doch noch aus eigener Kraft den Einzug in die Top16-Runde geschafft. Die Berliner siegten bei Lietuvos Rytas Vilnius überraschend mit 99:97 (47:54).

Mit vier Siegen und vier Niederlagen ist ALBA nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Fünfergruppe zu verdrängen, die zum Weiterkommen berechtigen. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 29 Punkten und Dragan Milosavljevic mit 19 Punkten. ALBA hatte gegen die schnellen Litauer zunächst Probleme in der Defensive. Die Fehler der Gäste häuften sich im zweiten Viertel, und so ging es mit einem 47:54-Rückstand in die Pause. Die Gäste ließen sich aber nicht abschütteln und gingen Mitte des letzten Viertels mit 87:81 in Führung. In den letzten Sekunden zitterten sich die Berliner zum Sieg, als die Gastgeber zwei Freiwürfe zum Ausgleich vergaben.