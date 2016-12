Martin Johnsrud Sundby jubelt über seinen Sieg in Lillehammer. Foto: dpa

Lillehammer Der Norweger Martin Johnsrud Sundby hat die Siegesserie seines schwedischen Konkurrenten Calle Halfvarsson im Weltcup der Skilangläufer gestoppt.

Sundby gewann in Lillehammer die Verfolgung über 15 Kilometer im klassischen Stil in 39:36,8 Minuten und feierte damit seinen ersten Weltcup-Sieg in der laufenden Saison. Der Skandinavier war von Platz sieben gestartet und hatte nach zwölf Kilometern erstmals die Führung übernommen. Sein Landsmann Johannes Hoesflot Klaebo (+2,3 Sekunden) wurde Zweiter, das Podium komplettierte der Finne Matti Heikkinen (+2,7). Halfvarsson landete auf Rang fünf.

Bester Deutscher wurde Thomas Bing (29.) mit einem Rückstand von über zwei Minuten. Florian Notz verbesserte sich von Platz 51 auf 37.