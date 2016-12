Neureuther mit Rückstand nach erstem Riesenslalom-Lauf

Felix Neureuther in Aktion. Foto: dpa

Val d'Isère Felix Neureuther geht mit großem Rückstand auf die Spitze in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms von Val d'Isère.

Der deutsche Ski-Routinier war 1,62 Sekunden langsamer als der führende Österreicher Marcel Hirscher und rangierte damit nur auf dem 14. Zwischenrang. "Ich bin zu passiv gefahren", sagte er in der ARD und kündigte vor dem zweiten Lauf an: "Ich muss voll attackieren und schauen, was rauskommt."

Neureuther war der einzige Deutsche, der bei der Entscheidung noch dabei war. Stefan Luitz landete nach einer verpatzten Fahrt mit 2,71 Sekunden Rückstand auf Hirscher auf dem 35. Platz. Dominik Schwaiger verpasste das Finale als 31. um nur einer Hundertstelsekunde.

An der Spitze lag der Gesamtweltcupsieger Hirscher ebenfalls mit einer Hundertstelsekunde vor Mathieu Faivre aus Frankreich. Auf Rang drei folgte Faivres Landsmann Thomas Fanara (+0,44 Sekunden).