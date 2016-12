Kombinierer Frenzel nach dem Springen auf Kurs

Lillehammer Eric Frenzel visiert nach seinem Erfolg am Vortag einen Doppelsieg beim Weltcup der Kombinierer in Lillehammer an. Der Olympiasieger sprang 139 Meter und geht damit als Zweitplatzierter in den Langlauf über 10 Kilometer (14.15 Uhr).

Obwohl Frenzel mit seinem Sprung die Tagesbestweite erzielte, musste er sich auf der Schanze dem Japaner Takehiro Watanabe (138 Meter) geschlagen geben.

Den dritten Platz belegte Björn Kircheisen mit 138,5 Metern. Der Weltcup-Führende Johannes Rydzek verpatzte seinen Sprung und wurde mit 133 Metern lediglich Zwölfter. Auch Fabian Rießle (16.) und Terence Weber (17.) wollen ihre Platzierung in der Loipe noch verbessern. Am Samstag hatten die deutschen Kombinierer einen Dreifacherfolg gefeiert: Frenzel siegte vor Weltmeister Rydzek und Rießle.