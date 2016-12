Langläuferin Fessel krank - Weng gewinnt Verfolgung

Lillehammer Die deutschen Athletinnen haben beim zweiten Weltcup der Ski-Langläufer in Lillehammer ein weiteres starkes Resultat verpasst. In Abwesenheit der kranken Nicole Fessel wurde Sandra Ringwald über die 10 Kilometer Verfolgung in der klassischen Technik als 22. beste Deutsche.

Am Samstag hatten Fessel und Ringwald noch die Plätze elf und 13 belegt. Der Sieg ging an die Norwegerin Heidi Weng, die nach ihrem Erfolg im Sprint auch die Verfolgung in 28:46,1 Minuten gewann. Auf den Plätzen folgten ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Oestberg (+16,1 Sekunden) und die Finnin Krista Parmakoski (+21,0).

Die weiteren DSV-Läuferinnen spielten in dem Rennen kaum eine Rolle. Katharina Hennig kämpfte sich als zweitbeste Deutsche von 41 auf 27, Stefanie Böhler belegte Platz 33.

Ihre nächste Station haben die Langläufer in der kommenden Woche im Rahmen der Nordic-Opening-Gesamtwertung in Davos (Schweiz). Vor Weihnachten folgt eine Woche später auch noch der Weltcup im französischen La Clusaz.