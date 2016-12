Peiffer im Biathlon-Sprint Dritter

Östersund Arnd Peiffer ist beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund im Sprint auf Rang drei gelaufen.

Der 29-Jährige blieb fehlerfrei und hatte nach 10 Kilometern 43,6 Sekunden Rückstand auf den überragenden Franzosen Martin Fourcade. Zweiter wurde der ebenfalls fehlerlose Fredrik Lindström aus Schweden, der nur 2,1 Sekunden vor Peiffer lag. Benedikt Doll wurde trotz einer Strafrunde starker Vierter und verpasste das Podium nur um 0,5 Sekunden.

Fourcade feierte nach dem Sieg im Einzel seinen zweiten Erfolg in Östersund und ist auch der große Favorit am Sonntag in der Verfolgung. Erik Lesser wurde 15. und Simon Schempp 21.