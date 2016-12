Pechstein Sechste über 3000 Meter in Astana

Astana Claudia Pechstein hat beim Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Astana mit Rang sechs über 3000 Meter ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze nachgewiesen.

In 4:06,50 Minuten setzte sich die 44-jährige Berlinerin im direkten Duell mit der 23 Jahre jüngeren sechsmaligen Junioren-Weltmeisterin Melitta Wijfje aus den Niederlanden durch. Den Strecken-Erfolg sicherte sich Seriensiegerin Martina Sablikova aus Tschechien in Bahnrekordzeit von 4:02,90 Minuten. Bente Kraus aus Berlin wurde in 4:06,74 Neunte.