Rückschlag für Rhein-Neckar Löwen in der Champions League

Zagreb Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League einen Rückschlag im Kampf um den Gruppensieg hinnehmen müssen. Der deutsche Handball-Meister verlor bei HC Zagreb nach ganz schwacher zweiter Halbzeit mit 21:25 (15:10).

Die Rhein-Neckar Löwen liegen nun mit 11:7 Punkten auf Rang vier. Die Tabelle führen Vardar Skopje und KS Vive Tauron Kielce (jeweils 12:4 Punkte) an.

Vor 3900 Zuschauern in der kroatischen Hauptstadt verspielte der Bundesligist leichtfertig eine scheinbar komfortable Fünf-Tore-Führung zur Pause. Dejan Manaskov war mit fünf Treffern bester Torschütze des deutschen Meisters, der in der ersten Halbzeit in Ballbesitz konsequent mit dem siebten Feldspieler agierte und schnell mit 11:6 (17.) in Führung ging. Nach zahlreichen technischen Fehlern wurde der Vorsprung kleiner (11:9/24.), ehe die Nordbadener die Begegnung kurz vor dem Seitenwechsel wieder beruhigen konnten und ein 15:10 mit in die Pause nahmen.

Allerdings erwischte der Bundesligist einen katastrophalen Start in den zweiten Durchgang. Das Überzahlspiel funktionierte nicht mehr und gegen die kroatische 5:1-Deckung taten sich die Löwen extrem schwer. Die Nordbadener blieben zehn Minuten ohne eigenen Treffer, kassierten das 15:15 (40.) und verloren jegliche Souveränität im Angriff. Zagreb ging dank eines 11:2-Laufs mit 21:17 (48.) in Führung. Die Löwen verkürzten noch einmal auf einen Treffer (20:21/53.), leisteten sich danach aber zu viele Fehlwürfe und scheiterten immer wieder an Zagrebs überragendem Torwart Matevz Skok.