Oldenburg verliert 71:76 in der Champions-League

Varese Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League die dritte Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor beim italienischen Club Cimberio Varese mit 71:76 (40:36) und steht nach sieben Spieltagen in der Gruppe C mit vier Siegen auf dem dritten Rang.

Die Oldenburger waren in den ersten beiden Vierteln das bessere Team und gingen mit einer knappen Halbzeitführung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber allerdings besser ins Spiel und behielten in einer spannenden Schlussphase die Nerven. Bester Werfer auf Seiten der Niedersachsen war Center Brian Qvale mit 19 Punkten.