Kiel verteidigt Tabellenspitze - Flensburg dicht dahinter

Melsungen Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Norddeutschen gewannen bei der MT Melsungen mit 30:23 (18:10).

Mit 26:2 Punkten ist das Team von Trainer Alfred Gislason am 14. Spieltag Erster, die SG Flensburg-Handewitt rangiert mit einer Partie weniger und 24:2 Zählern auf Platz zwei. In einem Nachholspiel vom sechsten Spieltag gewannen die Schleswig-Holsteiner gegen den SC DHfK Leipzig. Beim 31:23 (14:10) hatte der Aufsteiger aus Sachsen in der Flens-Arena keine Chance.

Kiel tat sich in der mit 4300 Zuschauern ausverkauften Rothenbach-Halle in Kassel nur zu Beginn schwer und offenbarte Schwächen im Abschluss. Melsungen ging 3:1 in Führung. Doch dann kamen die "Zebras" in Fahrt, bewegten sich gut in Abwehr und Offensive. In nur drei Minuten drehten sie den Rückstand in ein 6:3. Melsungen fand kein Gegenmittel mehr, Kiel ging mit acht Toren Vorsprung in die Halbzeitpause.

"So stark habe ich den THW in dieser Saison noch nicht gesehen", sagte Sport1-Experte Stefan Kretzschmar. In Flensburg war es auch nur bis zum 6:6 spannend, danach zogen die Gastgeber davon. Bester Werfer war Anders Eggert mit zwölf Toren. SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke verkündete zudem die Vertragsverlängerung mit Kreisläufer Anders Zachariassen bis 2019.