Bayern gewinnen Eurocup-Heimspiel 72:69 gegen Malaga

München Der FC Bayern München hat im Basketball-Eurocup sein Heimspiel gegen Unicaja Malaga gewonnen und die gute Ausgangslage im Kampf um den Gruppensieg gewahrt. Das Team von Coach Sasa Djordjevic besiegte die Spanier nach einer spannenden Schlussphase mit 72:69 (35:37).

Bester Werfer beim Bundesligisten war Spielmacher Nick Johnson mit 20 Punkten, die letzten vier davon sicherten den Bayern in der Schlussminute den Sieg. Bryce Taylor kam auf 10 Zähler.

In der Tabelle bleiben die Münchner nach dem fünften Sieg im achten Spiel vorn und haben weiter gute Chancen auf den ersten Platz nach der Gruppenphase. Bayern lag gegen die Spanier phasenweise deutlich in Führung, verspielte im letzten Viertel dann aber den Vorsprung. Am Ende übernahm US-Guard Johnson die Verantwortung, brachte die Hausherren wieder heran und sorgte mit einem Korbleger und zwei Freiwürfen für die Entscheidung.