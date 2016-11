Vorzeitiges Saisonende für Wolfsburgs Foucault

Wolfsburg Für Eishockey-Profi Kris Foucault von den Grizzlys Wolfsburg ist die DEL-Saison wahrscheinlich beendet. Der 25 Jahre alte Kanadier hat sich eine schwere Hüftverletzung zugezogen.

Das ergab eine Untersuchung bei einem Spezialisten in München. Nach Angaben des DEL-Clubs ist die Verletzung so schwerwiegend, dass sie ein vorzeitiges Saisonende nach sich ziehen könnte. "Für Kris und uns ist diese Nachricht sehr bitter", teilte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf mit. Er deutete eine Ersatzverpflichtung an: "Wir werden unsere Möglichkeiten nun genau prüfen und den Markt anschließend sondieren."