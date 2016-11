Flensburger Handballer überrollen Stuttgart mit 46:28

Stuttgart Die SG Flensburg-Handewitt hat im Spiel beim TVB 1898 Stuttgart einen Saisonrekord aufgestellt. Die SG gewann in der Handball-Bundesliga mit 46:28 (24:12). 46 Tore in einem Spiel gelangen in dieser Serie noch keiner anderen Mannschaft.

Bester SG-Werfer war Lasse Svan mit 13 Toren. In der Tabelle überholten die Flensburger mit 22:2 Zählern die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen und liegen hinter dem THW Kiel (24:2) auf dem zweiten Platz.

Die Mannschaft von SG-Trainer Ljubomir Vranjes zeigte in der mit 6211 Zuschauern ausverkauften Arena echten Hochgeschwindigkeits-Handball. Der gastgebende Tabellen-14. war zu jedem Zeitpunkt der Partie überfordert. Auch die Versuche von TVB-Trainer Markus Baur, mit einem siebten Feldspieler oder mit einer extrem offensiven Abwehrvariante den Schwung der Flensburger zu brechen, fruchteten nicht.

In der 42. Minute dezimierten sich die Stuttgarter selbst, als Michael Schweikardt nach einem Foul an Johan Jakobsson die Rote Karte sah. In der 54. Minute musste mit Dominik Weiß (dritte Zeitstrafe) ein weiterer TVB-Spieler vorzeitig vom Feld.