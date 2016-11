Zehn Saisonsiege: Hamilton dennoch kein Weltmeister

Lewis Hamilton kam in der WM-Wertung trotz seiner Siege nicht an Nico Rosberg vorbei. Foto: dpa

Abu Dhabi So etwas gab es in der Formel 1 noch nie. Lewis Hamilton gewann zwar zehn Saisonrennen, doch am Ende wurde Nico Rosberg Weltmeister. Die Bestmarke von 13 Siegen in einer Saison halten gemeinsam Michael Schumacher und Sebastian Vettel.

Platz Saisonsiege Fahrer Jahr 1. 13 Michael Schumacher 2004 13 Sebastian Vettel 2013 3. 11 Lewis Hamilton 2014 11 Sebastian Vettel 2011 11 Michael Schumacher 2002 6. 10 Lewis Hamilton 2015 10 Lewis Hamilton 2016 8. 9 Michael Schumacher 1995, 2000, 2001 9 Nigel Mansell 1992 9 Nico Rosberg 2016