Rebensburg mit "Licht-und-Schatten-Rennen" bei Comeback

Wirklich zufrieden reist Viktoria Rebensburg nicht nach Lake Louise. Die beste deutsche Skifahrerin hatte sich beim Comeback nach wochenlanger Verletzungspause keine vordere Platzierung zum Ziel gesetzt - ein 19. Platz im Riesenslalom von Killington war dann aber doch zu wenig.

Mit einer wegwerfenden Handbewegung quittierte die Olympiasiegerin von 2010 ihren zweiten Lauf am Samstagabend, in dem sie mit einer zu vorsichtigen Fahrt den guten fünften Rang nach dem ersten Durchgang verspielte. "Das war ein Licht-und-Schatten-Rennen", resümierte Alpin-Chef Wolfgang Maier.

Einerseits weiß die Kreutherin, dass sie trotz Trainingsrückstands nach ihrer Knieverletzung nicht allzuweit entfernt ist von der Spitze um Killington-Siegerin Tessa Worley. Andererseits wurde bei leichtem Schneefall und schwieriger Sicht deutlich, dass Rebensburg noch nicht so weit ist, volles Risiko zu gehen. "Ich will Schritt für Schritt und Rennen für Rennen meinen Rhythmus wieder aufnehmen", hatte die Athletin schon vor dem Riesentorlauf an der US-Ostküste angekündigt. Als nächstes stehen zwei Abfahrten und ein Super-G in Lake Louise an.

Ein Bruch des Schienbeinkopfes hatte sie um acht Wochen reguläres Training und den Start beim Weltcup-Auftakt in Sölden gebracht. Bei ihrer Rückkehr zeigte sie zunächst eine überraschend solide Leistung. "Man hat im ersten Durchgang gesehen, dass es schon ganz okay ist, was sie fahren kann", lobte Maier. "Im zweiten ist sie zu vorsichtig gefahren. Es hätte ein deutlich besserer Einstand sein können."

Die Verhältnisse auf der "Superstar"-Piste im US-Bundesstaat Vermont kamen Rebensburg vor der beeindruckenden Kulisse von mehr als 16 000 Zuschauern aber nicht entgegen. Insofern ist der zweite Lauf und der Rückstand von 3,15 Sekunden auf die französische Siegerin Worley, die vor der Norwegerin Nina Loeseth und Sofia Goggia aus Italien gewann, relativ zu werten. "Nach so einer Verletzung ist man animiert, vorsichtiger zu fahren", sagte Maier. "Mut zum Risiko" habe gefehlt.

Aber das kann und soll ja noch kommen. Durch die Verletzung ist der Fokus bei Rebensburg ganz klar auf die zweite Saisonhälfte gerichtet, wenn etwa der Klassiker in Cortina, das Heimrennen in Garmisch und als Krönung die Weltmeisterschaft in St. Moritz anstehen. "Uns ist wichtig, dass die Vicky im Januar und Februar fit ist", sagte Maier.

Rebensburg ist bei der WM die einzige realistische Podestkandidatin im Damen-Team des Deutschen Skiverbands (DSV). Das zeigte das Abschneiden der anderen DSV-Starterinnen in Killington: Lena Dürr und Maren Wiesler verpassten das Finale, Dürr als 31. nur knapp.

Während die beiden am Sonntagabend im Slalom noch einmal starteten, hat Rebensburg den Fokus auf Kanada ausgerichtet. Das Wochenende in Lake Louise soll für sie ein weiterer Test unter Wettkampfbedingungen sein. "Das ist das beste Speed-Training, das ich kriegen kann", sagte die 27-Jährige, die vor dem Nordamerika-Trip kein Abfahrtstraining bestritten hatte. Entsprechend zurückhaltend sieht auch der DSV den Abstecher in die Rocky Mountains. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir vordere Platzierungen erwarten können", sagte Maier.