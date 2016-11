Adler Mannheim verpflichten Verteidiger Colaiacovo

Mannheim Die Adler Mannheim haben Eishockey-Profi Carlo Colaiacovo verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Der 33 Jahre alte Verteidiger mit kanadischem und italienischem Pass spielte zuletzt für die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Für Colaiacovo ist der Wechsel in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) das erste Engagement in Europa. "Carlo ist ein robuster Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht und unserer Defensive noch mehr Stabilität verleiht. Die Erfahrungen, die er in der NHL gesammelt hat, werden uns weiterhelfen", sagte Adler-Manager Teal Fowler laut Mitteilung.