Kombinierer Rydzek in Kuusamo nach Springen Zweiter

Kuusamo Weltmeister Johannes Rydzek hat zum Auftakt des Weltcups in der Nordischen Kombination einen starken Sprung gezeigt. Der Oberstdorfer flog am Samstag in Kuusamo auf 140 Meter und geht damit als Zweiter in den 10-Kilometer-Lauf am Nachmittag.

Eine Sekunde vor ihm startet der Japaner Akito Watabe, der 141,5 Meter sprang. Dritter mit 17 Sekunden Rückstand ist der Finne Eero Hirvonen. Gute Chancen haben auch Björn Kircheisen, Olympaisieger Eric Frenzel und Fabian Rießle. Das Trio liegt auf den Plätzen sieben bis neun mit aufholbaren Rückständen. Der mitfavorisierte Norweger Jarl Magnus Riiber kugelte sich beim Aufwärmen die Schulter aus und konnte nicht starten.