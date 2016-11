Biathleten starten mit Mixed-Staffeln in neue Saison

Östersund In Östersund starten die Biathleten am Sonntag mit der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel in die Weltcup-Saison. In der Mixed-Staffel gehen Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Arnd Peiffer und Benedikt Doll an den Start, in der Single-Mixed Franziska Preuß und Erik Lesser.

Jede an der Single-Mixed-Staffel teilnehmende Mannschaft besteht aus einer Frau und einem Mann. Die Dame startet und übergibt nach dem Liegend- und Stehend-Schießen an den Herren in der Wechselzone, die sich unmittelbar hinter der Strafrunde befindet. Der männliche Athlet schießt sowohl liegend als auch stehend und übergibt wieder an dieselbe Dame. Jedes Mannschaftsmitglied muss viermal Schießen und die entsprechenden Runden laufen. Die Damen laufen insgesamt 4 x 1,5 Kilometer, die Herren 5 x 1,5 Kilometer.

Nach dem letzten Schießen des männlichen Athleten läuft er die 1,5 Kilometer-Strecke ins Ziel. Überrundete Athleten werden in der Runde, in der sie überrundet wurden, aus dem Rennen genommen, wenn sie den Zeitnahmepunkt am Ausgang der Strafrunde erreichen. Pro Schießeinlage gibt es drei Nachlader. Reichen die nicht, muss pro Fehler eine Strafrunde von 75 Metern gelaufen werden.

In der Mixed-Staffel laufen die zwei Damen sechs Kilometer, die zwei Herren 7,5 Kilometer. Die Damen beginnen, sie schießen erst liegend, dann nach einer Laufrunde stehend. Die zweite Biathletin übergibt dann an den ersten männlichen Teamkollegen, der nach seinen zwei Schießeinlagen an den Schlussläufer übergibt. Da hier die normalen Staffelregeln gelten, ist die Strafrunde 150 Meter lang.