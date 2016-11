Simon Schempp lässt erste Staffelrennen aus

Leipzig Deutschlands bester Biathlet Simon Schempp wird beim Saisonauftakt am 27. November im schwedischen Östersund geschont.

Der 28-Jährige, der in der Vorsaison fünf Siege und insgesamt zehn Podestplätze holte, hatte sich kurz vor dem abschließenden Trainingslager in Sjusjoen einen Infekt zugezogen. "Er wird deswegen die Mixed-Wettkämpfe auslassen und die komplette Woche bis zu den Einzelrennen zum Training nutzen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner.

An dem Sonntag starten die Skijäger mit der Mixed-Staffel und der Single-Mixed in die neue Weltcup-Saison. In der Mixed starten Verfolgungs-Weltmeisterin Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. In der Single-Mixed gehen Franziska Preuß und Erik Lesser an den Start.

"Wir haben ein starkes Trio für die Mixed-Staffeln am Start, die zusammen mit den Top-Damen ein Wort um das Podest mitreden können", sagte Kirchner. Für ihn und seinen Kollegen Gerald Hönig ist die erste Weltcup-Station aber eher eine Standortbestimmung. Der Fokus liegt auf der WM im Februar und den Heimrennen im Januar.

"Wir sehen die Dezember-Rennen noch als Formaufbau und Gelegenheit, wieder komplett in den Wettkampfmodus zu schalten, wollen in Östersund aber durchaus einen guten Saisonauftakt hinlegen", sagte Hönig.