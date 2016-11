Kuusamo Der norwegische Skilanglauf-Rekordweltmeister Petter Northug verzichtet auf den Weltcup-Auftakt in Kuusamo an diesem Wochenende. Das gab der 30-Jährige bekannt.

Er sei gesund, fühle sich jedoch nicht fit genug, um die optimale Leistung erbringen zu können. Northug will jetzt beim Weltcup in Lillehammer Anfang Dezember in den Weltcup einsteigen. Im finnischen Kuusamo stehen ein Sprint und ein 15-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik auf dem Programm.