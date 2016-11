THW Kiel mit Personalsorgen zum Rückspiel nach Flensburg

Kiels René Toft Hansen fällt für das Spiel in Flensburg aus. Foto: dpa

Kiel Handball-Rekordmeister THW Kiel geht gegen die SG Flensburg-Handewitt mit Personalsorgen ins dritte Nordderby binnen elf Tagen. Die Kieler müssen beim Champions-League-Vorrundenspiel am Mittwoch in Flensburg auch auf René Toft Hansen verzichten.

Der Abwehrchef hat sich im Heimspiel gegen die Flensburger einen Haarriss im Schienbeinkopf und eine Zerrung des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, teilte der Verein mit. Damit droht der Däne in den neun ausstehenden Spielen bis Jahresende auszufallen.

Neben dem langzeitverletzten Christian Dissinger fehlen auch Nikola Bilyk (Achillessehnenbeschwerden) und Blazenko Lackovic (Zerrung). Damit stehen den Kielern derzeit nur 13 Spieler aus dem 17 Mann starken Kader zur Verfügung.

Die Flensburger gehen als Favorit in das Rückspiel vor heimischer Kulisse. Nach dem höchsten Derby-Sieg in Kiel (30:22) am Sonntag wollen die Flensburger im 91. Nordderby nachlegen.

In der Tabelle der Königsklasse ist die SG hinter Paris Saint-Germain und Barcelona (je 12 Punkte) Dritter mit neun Zählern. Kiel rangiert auf Platz fünf (6). Von den acht Mannschaften in der Gruppe erreichen die ersten sechs die nächste Runde.