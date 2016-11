Skyliners-Coach Herbert kehrt nach Rückenoperation zurück

Frankfurt/Main Beim kriselnden Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt hat Chefcoach Gordon Herbert wieder seine Arbeit aufgenommen.

Der 57 Jahre alte Kanadier hatte seinen Job seit Saisonbeginn wegen einer Rückenoperation nicht ausüben können. Für ihn hatte Assistenzcoach Klaus Perwas das Team geführt.

Unter Herbert gewannen die Skyliners in der vergangenen Saison den FIBA Europe Cup und schafften in der Liga den Sprung ins Halbfinale. In dieser Saison läuft es bei den Frankfurtern dagegen noch gar nicht rund. Auch wegen der Abgänge zahlreicher Leistungsträger hinken die Hessen den Erwartungen hinterher. Zuletzt gab es in der Liga sechs Niederlagen in Serie.