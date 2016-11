MT Melsungen steht unmittelbar vor dem Einzug in die Gruppenphase des EHF-Cups. Foto: dpa

Melsungen vor Einzug in Gruppenphase des EHF-Cups

Rijeka/Kroatien Handball-Bundesligist MT Melsungen steht so gut wie in der Gruppenphase des EHF-Cups.

Die Nordhessen gewannen das Drittrunden-Hinspiel in der Qualifikation beim kroatischen Vertreter HC Zamet mit 34:23 (17:13) und gehen mit einem beruhigenden Vorsprung in das Rückspiel am nächsten Samstag. Bester Werfer für Melsungen war vor etwa 1800 Zuschauern im Zamet Center Marino Maric mit acht Toren.

Melsungen nutzte wie erhofft den Europacup, um den Negativtrend aus der Bundesliga zu stoppen. In der Hafenstadt Rijeka in der Kvarner Bucht waren die Gäste bei ihrer zweiten internationalen Teilnahme nach der Saison 2014/15 von Beginn an überlegen. Die Schützlinge von Michael Roth legten gegen die junge Mannschaft der Hausherren ihre Nervosität früh ab, fanden die Ruhe für ihr Spiel und bestimmten die Partie.

Nach der Pause sorgte ein Zwischenspurt für klare Verhältnisse. In der Folge konnte Roth durchwechseln, seine Stammspieler schonen und seinen Reservespielern Einsatzzeiten geben. Das tat dem Spiel der Melsunger aber keinen Abbruch.