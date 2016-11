Brose Bamberg schenkt in Euroleague erneut Führung her

Vitoria Die Brose Bamberg können in der Euroleague einfach nicht mehr gewinnen. Zwei Tage nach der Last-Second-Niederlage gegen Roter Stern Belgrad verlor der deutsche Basketball-Meister auch bei Baskonia Vitoria Gasteiz in Spanien mit 74:81 (47:32).

Die Bamberger gaben dabei eine lange Zeit währende 15-Punkte-Führung noch aus der Hand. Bester Werfer bei den Franken war Darius Miller mit 16 Punkten. Bei den Gastgebern glänzte der deutsche Nationalcenter Johannes Voigtmann mit 20 Zählern und neun Rebounds.

Die Bamberger schienen den Frust über die knappe Heim-Niederlage gegen Belgrad zunächst erfolgreich abgeschüttelt zu haben. Von Beginn an zeigten die Franken eine sehr konzentrierte Vorstellung. Angeführt von den starken Nicolo Melli und Darius Miller setzten sich die Gäste bereits im ersten Viertel auf sieben Punkte ab (23:16).

Im zweiten Abschnitt steigerte sich der deutsche Meister sogar noch weiter. Nun übernahm auch Nationalspieler Maodo Lo Verantwortung. Zur Halbzeit stand so eine beachtliche 15-Punkte-Führung auf der Anzeigentafel der Fernando Buesa Arena.

Doch nach dem Seitenwechsel gaben die Bamberger wie so oft einen Vorsprung wieder aus der Hand. Im dritten Viertel konnten sie einen 10:0-Lauf der Gastgeber noch einmal kontern und gingen immer noch mit einem Vorsprung von acht Zählern in den Schlussabschnitt (63:55). Aber dort nahm das Unheil erneut seinen Lauf. Der Druck der Spanier wurde größer, den Bambergern versagten wieder die Nerven. So setzte es am Ende die sechste Niederlage im achten Spiel.