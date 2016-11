Bayern mit Niederlage im Eurocup gegen Sankt Petersburg

München Der Siegeszug der Basketballer des FC Bayern im Eurocup ist gestoppt. Nach zuletzt drei Erfolgen in Serie verloren die Münchner in eigener Halle mit 88:99 (42:51) gegen Zenit Sankt Petersburg.

Vor 6157 Zuschauern geriet das Team von Trainer Sasa Djordjevic bereits im ersten Viertel zweistellig ins Hintertreffen. Bester Werfer der Bayern war Nick Johnson mit 20 Zählern, Reggie Redding steuerte 13 Punkte bei. Für die Gäste war Ryan Toolson (20) am erfolgreichsten.

Schon das Hinspiel hatten die Münchner mit 77:80 in Sankt Petersburg verloren. Da das Djordjevic-Team in der Hinrunde drei von vier Spielen gewonnen hat, ist das Weiterkommen im Eurocup aber quasi gesichert. In den jeweiligen Vierergruppen scheidet nur der Tabellenletzte aus. Kommenden Mittwoch ist der FC Bayern bei UCAM Murcia gefordert.