In Lake Louise liegt derzeit zu wenig Schnee. Foto: dpa

FIS streicht Herren-Abfahrt und Super-G in Lake Louise

Lake Louise Der Skiweltverband FIS hat die ersten Herren-Speedrennen der Weltcup-Saison im kanadischen Lake Louise abgesagt. Grund dafür seien die "warmen Temperaturen, zu wenig Schnee und die ungünstigen Wettervorhersagen", teilte der Verband mit.

Am 26. November war eine Abfahrt, am 27. November ein Super-G geplant. Über mögliche Alternativen werde "zu gegebener Zeit" informiert. Für die deutschen Speed-Spezialisten um Andreas Sander, Josef Ferstl und Tobias Stechert beginnt die Saison damit voraussichtlich mit einer Woche Verzögerung auf der WM-Strecke in Beaver Creek.