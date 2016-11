Nationalspieler Brandt verlängert bei Düsseldorfer EG

Düsseldorf Eishockey-Nationalspieler Marcel Brandt hat seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG vorzeitig verlängert. Wie der Traditionsclub mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige für zwei weitere Jahre bis 2019.

Brandt war im Sommer 2015 von den Straubing Tigers zu den Düsseldorfern gewechselt und wurde dort zum Verteidiger umgeschult.

In der Nationalmannschaft konnte Brandt am ersten November-Wochenende beim Deutschland Cup in Augsburg positiv auf sich aufmerksam machen. Im Derby gegen die Krefeld Pinguine erzielte Brandt am Sonntag den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2, konnte das 2:4 aber nicht verhindern. In der Deutschen Eishockey Liga belegt die DEG mit 18 Punkten aus 15 Spielen nur den vorletzten Tabellenplatz, hat aber bis zu drei Partien weniger absolviert als die Konkurrenz.