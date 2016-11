Per Günther war gegen Jena bester Ulmer Werfer. Foto: dpa

Ulmer Basketballer bleiben in Bundesliga ungeschlagen

Jena Vizemeister ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball Bundesliga ungeschlagen. Die Ulmer gewannen beim Aufsteiger Science City Jena mit 84:74 (42:28), mussten dabei aber Schwerstarbeit verrichten.

Bester Werfer bei den Gästen war Per Günther mit 16 Punkten, bei den Gastgebern glänzte Routinier Julius Jenkins mit 27 Zählern. Ulm bleibt damit erster Verfolger von Titelverteidiger Brose Bamberg. Die Franken haben ebenfalls noch keine Partie verloren. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri tritt am Abend bei den Gießen 46ers an.