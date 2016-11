Bamberg und Ulm in BBL weiter ungeschlagen

So dicht dran war in dieser Saison noch niemand. Bis in die Schlusssekunden hatten die Gießen 46ers Titelverteidiger Brose Bamberg am Rande einer Niederlage. Aber mit dem letzten Angriff sorgte Darius Miller doch noch für den 79:77-Sieg der Franken

Die Bamberger sind damit wie Vizemeister ratiopharm Ulm weiter ungeschlagen. Die Ulmer gewannen beim Aufsteiger Science City Jena mit 84:74, mussten dabei aber ebenfalls Schwerstarbeit verrichten.

"Wir haben keine gute Partie gezeigt, aber das getan, was wir brauchen, um den Sieg zu erringen", bilanzierte Bambergs Trainer Andrea Trinchieri nach dem neunten Saisonsieg.

Zwei Tage nach der bitteren Last-Second-Niederlage in der Euroleague bei Darussafaka Istanbul erwischten die Bamberger in der Gießener Sporthalle Ost einen katastrophalen Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 21 (!) Punkten hinten (11:32). Aber dann steigerten die Gäste gegen die anfangs wie entfesselt spielenden Mittelhessen um den überragenden Cameron Wells (30 Punkte) die Intensität und fanden doch noch einen Weg, die Partie für sich zu entscheiden.

"Es ist schwer, alle 48 Stunden auf diesem hohen Niveau spielen zu müssen", sagte Trinchieri. "Aber ich weiß, dass ich eine gute Gruppe von Jungs beisammen haben, die dann angefangen hat, Defense zu spielen und das Spiel zu drehen." Bester Bamberger Werfer war Miller mit 20 Punkten, darunter auch der siegbringende Korb in der letzten Sekunde. "Am Ende entscheidet dann mit Darius Miller ein Mann das Spiel alleine. Das ist eben das, was den Unterschied gegen genau diese Qualität von Mannschaften gerade ausmacht", sagte Gießens Trainer Denis Wucherer.

Bei den Ulmern war es am Ende ebenfalls die individuelle Qualität eines Per Günther, die den Unterschied ausmachte. Der Nationalspieler war mit 16 Punkten bester Schütze bei den Gästen und übernahm in den entscheidenden Phasen die Verantwortung. Der Aufbauspieler war dennoch nicht ganz zufrieden, weil sein Team eine 22-Punkte-Führung zwischenzeitlich noch aus der Hand gegeben hätte.

"Das ist das Klischee: Unter der Woche schlägst du den europäischen Hochkaräter, dann kommst du nach Jena, die perfekt vorbereitet sind", sagte Günther. Im Eurocup hatten die Ulmer zuvor Jerusalem klar besiegt. Doch dass sie die Partie in Jena am Ende nicht verloren, zeigt den Reifegrad, den die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath inzwischen erreicht hat. Ganz nebenbei stellte sie auch noch einen Clubrekord auf. Neun Siege in Serie gab es in der Ulmer Bundesliga-Geschichte bislang noch nie.