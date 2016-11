Zwölf Skirennfahrer für Slalom-Auftakt nominiert

Levi Angeführt von Felix Neureuther gehen insgesamt zwölf deutsche Skirennfahrer bei den ersten Weltcup-Slaloms der Saison in Levi an den Start. Neben sechs Männern nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) auch sechs Frauen für die Torläufe am Wochenende in Finnland.

Für Neureuther und Co. geht es am Sonntag darum, die vielversprechenden Trainingsleistungen auf den Wettkampf zu übertragen. "Mein Ziel ist es, ein cleveres Rennen zu fahren und meine Routine auszuspielen", sagte Neureuther, dem der flache Hang in Levi eigentlich nicht liegt, der aber als Dritter des Riesenslaloms beim Weltcup-Auftakt in Sölden mit Selbstvertrauen startet.

Die Frauen sind bereits am Samstag an der Reihe und wollen nach einem verpatzten Winter ohne Top-Ten-Rang wieder überzeugen. "Wir sind gut vorbereitet", meinte Bundestrainer Markus Anwander.