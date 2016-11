Bayern gelingt klarer Eurocup-Auswärtssieg

Podgorica Der FC Bayern kann nach einem klaren Auswärtssieg in Montenegro mit der Zwischenrunde im Basketball-Eurocup planen. Die Münchner gewannen ihre Partie bei Buducnost Podgorica mit 68:44 (31:17).

Center Devin Booker gelangen mit zehn Punkten die meisten bei den Bayern, die die Partie nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ab dem zweiten Viertel klar im Griff hatten. Vor 3200 Zuschauern bejubelte das Team von Trainer Sasa Djordjevic den dritten Sieg im vierten Spiel und zog in der Tabelle der Vorrundengruppe C an Spitzenreiter UCAM Murcia vorbei. Die besten vier der Fünfergruppe erreichen im zweitwichtigsten Europapokal die Top-16-Phase.