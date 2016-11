Pause bis April, acht Spiele zur WM: Das Programm von Sturm

Ein Jahr nach seinem erfolgreichen Einstand beim Deutschland Cup hat Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm das Turnier zu Testzwecken genutzt und mit seiner Auswahl als Dritter beendet.

Das Vier-Nationen-Turnier in Augsburg war der Auftakt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2017 in Köln und Paris. Ein Überblick, wie es für den 38 Jahre alten Sturm und das deutsche Nationalteam weitergeht:

DAS PROGRAMM ...

... von MARCO STURM: Kurz fliegt der Wahlamerikaner zu seiner Familie nach Florida. Dann wird der deutsche NHL-Rekordspieler als Co-Trainer bei der B-WM der U20 in Bremerhaven dabei sein. Am 11. Dezember geht das zweitklassigen Turnier los. Für das erste Jahr seiner Amtszeit stellte ihm DEB-Präsident Franz Reindl ein ausschließlich positives Fazit aus. "Das hat schon beeindruckt, wie er alles umgekrempelt hat", sagte der Olympia-Dritte von 1976.

... DER NATIONALMANNSCHAFT:

Da die Februar-Maßnahme ausfällt, versammelt sich das DEB-Team erst im April zur unmittelbaren WM-Vorbereitung wieder. "Das ist schon eine lange Zeit, das ist schon komisch", urteilte Sturm. Reindl meinte, es sei zwar theoretisch richtig, dass mehr Länderspiele zu schnelleren Lerneffekten bei unerfahreneren Profis führen würden. "In der Praxis geht das nicht", sagte der 61-Jährige aber. "Mehr Spiele machen keinen Sinn." Die Liga und die WM-Vorbereitung seien stressig genug.

.... DER DEUTSCHEN EISHOCKEY-LIGA:

Am Freitag steht der nächste Spieltag an. In einem engen Rhythmus geht die Liga ohne Pause weiter und dauert bis maximal zum 21. April. Selbst wenn der neue Meister erst nach sieben Finalpartien feststehen sollte, hätte Sturm noch zwei Wochen Zeit, sich mit seinem kompletten Kader auf die WM vorzubereiten. "Das ist natürlich eine große Hilfe", sagte Reindl. "Da hatten wir schon schlechtere Bedingungen."

... IN DER WM-VORBEREITUNG:

Acht Testpartien sind im April angesetzt. "Die brauchst du auch, um die Mannschaft einzustimmen", sagte Reindl. Zwischen dem 5. und 9. April sind zwei Spiele in Norwegen geplant, die noch genau terminiert werden müssen. Es folgen zwei Auftritte in Weißrussland. Am 22. und 23. April trifft die DEB-Auswahl in Nürnberg und Mannheim auf Tschechien, zum Abschluss der Vorbereitung muss sie zweimal daheim gegen Lettland ran.

Der WM-Auftakt hat es für die deutsche Auswahl in sich: Am 5. Mai geht es gegen die USA los, dann warten die Schweden und die Russen. Die deutsche Mannschaft dürfte ganz anders aussehen als beim Deutschland Cup, bei dem Sturm nachrückenden Profis eine Chance gab. Neben etlichen Stammspielern hofft Sturm auf Verstärkungen aus der NHL.