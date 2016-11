Eishockey-Rumpfteam bietet wenige Alternativen

Marco Sturm wagt nur beim Deutschland Cup Experimente. Nach dem großzügigen Verzicht auf Stammpersonal hat der Bundestrainer bei der ersten Casting-Runde vor der Heim-WM 2017 schnell erkannt, dass sich ad hoc nur wenige Alternativen aufdrängen.

Der Kandidatenkreis für den Saisonhöhepunkt im Mai in Köln und Paris hat sich beim Deutschland Cup nicht wie erhofft deutlich erweitert. "Es ist Deutschland. Das ist leider so", bilanzierte Sturm.

Der Coach hatte rund einem Dutzend etablierter Kräfte aus der Deutschen Eishockey Liga eine Pause verschafft. Nach dem Auftreten der zweiten Garde im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion müssen diese Profis kaum mehr um ihre WM-Startplätze zittern als zuvor.

"Der eine oder andere ist mit Sicherheit interessant", sagte Sturm zwar. Und "mit Sicherheit" habe er mehr Auswahl als vorher. "Man muss abwarten, wie es mit den NHL-Spielern wird, aber es sind sicher mehrere Spieler von diesem Kader dabei." Mehr als rund zehn Profis aus dem Deutschland-Cup-Team dürften in einem halben Jahr jedoch nicht für die WM infrage kommen, sollten sich die Verletzungsausfälle nicht häufen. Für weitere Tests gibt es bis April keine Möglichkeit.

"Da reden wir schon seit Jahren drüber, dass wir uns wünschen würden, dass wir wie andere Länder 40, 50, 60 Spieler hätten", erklärte Schweden-Legionär Felix Schütz. "Haben wir halt nicht. Die können wir auch nicht aus der Kiste zaubern. Da müssen wir halt mehr Nachwuchsarbeit machen." Das ziehe sich über "zehn bis 20 Jahre".

Die Ergebnisse standen für Sturm an diesem Wochenende nicht an erster Stelle. Viel mehr kam es ihm darauf an, wie sich seine Schützlinge präsentierten. In den Fokus spielte sich Nicolas Krämmer. Der Angreifer von den Kölner Haien trat beim 1:3 gegen die Slowakei und beim 3:2 gegen die Schweiz als zweifacher Torschütze hervor. Nur mit internationalen Einsätzen kann der 24-Jährige sich steigern. "Wenn man nur DEL spielt, vergisst man das Niveau, das Tempo", sagte Sturm.

Neuland ist das Nationalteam für Krämmer allerdings nicht. Vor der WM im vergangenen Mai war der junge Stürmer erst spät aus dem Aufgebot geflogen. Neben Krämmer hob Sturm jetzt auch den 23 Jahre alten Düsseldorfer Torhüter Mathias Niederberger lobend hervor.

Das deutsche Eishockey wird bei der Weltmeisterschaft ebenso wie bei den Olympischen Spielen jedoch auch wieder von den NHL-Profis abhängen. "Wenn vier oder fünf NHL-Spieler dabei sind, merkst du das halt schon", erklärte Schütz. Zieht ihr Team allerdings in die Playoffs ein, könnten sie im Frühjahr verhindert sein.

Insgesamt liefen beim 27. Deutschland Cup nur acht WM-Teilnehmer auf, die dem Deutschen Eishockey-Bund in Russland das erste Viertelfinale seit fünf Jahren bescherten. Und nur drei Profis, die bei der Olympia-Quali in Lettland eine Blamage wie 2013 vermieden. "Im Endeffekt ist es ein großer Kampf um die WM-Plätze", sagte der erfahrene Verteidiger Justin Krueger.