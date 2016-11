Theodorescu bleibt Dressur-Cheftrainerin

Warendorf Erfolgstrainerin Monica Theodorescu bleibt den deutschen Dressurreitern erhalten. Die 53-Jährige aus Sassenberg verlängerte ihren Vertrag mit dem Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei um weitere vier Jahre, teilte der Verband mit. Theodorescu ist seit 2012 Bundestrainerin.

In diesem Jahr führte sie das deutsche Team in Rio de Janeiro zu olympischem Mannschaft-Gold, Isabell Werth wurde mit Weihegold zudem Olympia-Zweite im Einzel, Kristina Bröring-Sprehe gewann mit Desperados Bronze. Unterstützt wird die dreimalige Team-Olympiasiegerin Theodorescu auch künftig von Disziplin-Trainer Jonny Hilberath aus Scheeßel. Erst am Donnerstag hatte Otto Becker seinen Vertrag als Cheftrainer der Springreiter verlängert.