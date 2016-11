Nationalmannschaft bestreitet WM-Test gegen Rumänien

Frankfurt/Main Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer bestreitet zur Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft ein Testspiel gegen Rumänien.

Die Partie findet am 3. Januar 2017 in Krefeld statt, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird seinen WM-Kader demnach bereits vom 28. bis 30. Dezember zu einem Kurzlehrgang zusammenziehen. Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vom 11. bis 29. Januar 2017 trifft das Team in der Vorrunde in Rouen auf Kroatien, Ungarn, Weißrussland, Chile und Saudi-Arabien.