Oldenburg gewinnt Champions-League-Spiel

Radom Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League dank einer Aufholjagd den zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Der Bundesligist gewann beim polnischen Club Rosa Radom mit 70:66 nach Verlängerung und steht in der Gruppe C mit fünf Zählern Punkten auf Rang zwei.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und 16 Zählern Rückstand kam die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic erst im vierten Viertel richtig in die Partie und holte Punkt für Punkt auf. Center Brian Qvale brachte die Niedersachsen mit einem erfolgreichen Wurf 24 Sekunden vor dem Ende die Verlängerung. In der Verlängerung hatten die Baskets die besseren Nerven und holten sich den Sieg. Neben Qvale (20 Punkte) überzeugte auch Ex-Nationalspieler Philipp Schwethelm (20).