Leichte Viertelfinalaufgaben für Favoriten

Wetzlar Losglück für die Favoriten: Die Topanwärter auf den DHB-Pokal haben für das Viertelfinale durchweg lösbare Aufgaben erhalten.

Rekord-Pokalsieger THW Kiel gastiert beim Zweitligisten TSG Ludwigshafen-Friesenheim, der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen tritt bei HBW Balingen-Weilstetten an, und Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt empfängt die MT Melsungen. Die vierte Viertelfinalpartie bestreiten der SC DHfK Leipzig und TSV Hannover-Burgdorf.

Dies ergab die Auslosung vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in Wetzlar. Spieltermin ist der 14. Dezember. Das Final Four steigt am 8./9. April 2017 in Hamburg.