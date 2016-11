Zeuge will im zweiten Anlauf Box-Weltmeister werden

Berlin Der 24 Jahre alte Berliner Profiboxer Tyron Zeuge will im zweiten Anlauf Weltmeister im Supermittelgewicht werden. Der WBA-Titelträger Giovanni De Carolis stellt sich am Samstag in der MBS Arena in Potsdam erneut.

Der erste Kampf zwischen beiden endete am 16. Juli mit einem Unentschieden, womit der Italiener seinen Titel behalten durfte. "Ich habe mir im Training drei Monate den Arsch aufgerissen, ich hole den Titel", sagte Zeuge. Er will seinem Management im Endspurt der Vertragsverhandlungen mit dem TV-Partner SAT.1 gute Argumente liefern. "Tyron hat eine große Verantwortung", sagte Manager Kalle Sauerland.