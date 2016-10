Pechstein verpasst 29. Eisschnelllauf-Titel nur knapp

Inzell Claudia Pechstein hat ihren 29. Titel bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften nur knapp verfehlt. Nach zuletzt drei Titeln über die 3000 Meter musste sich die 44 Jahre alte Berlinerin in Inzell auf dieser Strecke in guten 4:07,84 Minuten Bente Kraus geschlagen geben.

In 4:07,06 Minuten war es nach spannendem Rennverlauf der erste nationale Titel für die Berlinerin. Kraus hat durch das intensivere Trainingsprogramm von Cheftrainer Jan van Veen große Fortschritte gemacht. Als Dritte erfüllte auch Stephanie Beckert aus Erfurt in 4:12,11 die interne Qualifikations-Norm für den in zwei Wochen beginnenden Weltcup.