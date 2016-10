Berlin Basketball-Bundesligist ALBA Berlin muss voraussichtlich bis zu sechs Wochen auf den US-Amerikaner Tony Gaffney verzichten.

Wie der Verein mitteilte, zog sich der Spieler bei der 72:102-Niederlage im Eurocup-Spiel gegen Khimki Moskau einen Mittelhandbruch in der rechten Hand zu. Das ergab eine Untersuchung im Unfallkrankenhaus Berlin. Die Berliner belegen in der Bundesliga vor der Freitagspartie in Bayreuth nach drei Siegen und drei Niederlagen nur Platz neun.