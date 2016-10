Baskets Oldenburg verliert in Champions League gegen Lyon

Oldenburg Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Champions-League die erste Niederlage kassiert. Der Basketball-Bundesligist verlor am 2. Spieltag der Gruppe C gegen den französischen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne knapp mit 79:81 (44:48).

In einem spannenden Match entschied Lyon die Partie erst in den letzten Sekunden. Bester Werfer bei den Oldenburgern war Kapitän Rickey Paulding mit 19 Punkten.