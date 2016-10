Deutsche Handballerinnen mit schweren Losen im EHF-Cup

Wien Die Handballerinnen des Bundesliga-Spitzenreiters SG BBM Bietigheim haben in der dritten Runde des EHF-Cups einen schweren Gegner erwischt. Die Schwäbinnen müssen beim 15-maligen kroatischen Meister HC Podravka Vegeta antreten. Das ergab die Auslosung in Wien.

Nicht weniger schwer wird es für den VfL Oldenburg, der sich mit TTH Holstebro aus Dänemark misst. Die TuS Metzingen tritt beim türkischen Vertreter Ankara Yenimahalle BSK an. Alle drei deutschen Clubs starten auswärts und haben in den Rückspielen Heimvorteil. Die Hinspiele finden am 12./13. November, die Rückspiele eine Woche später statt.