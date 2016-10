Maier rechnet mit Rebensburgs Rückkehr im November

Sölden Auch der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes rechnet im November mit dem Weltcup-Comeback seiner verletzten Top-Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg.

"Die Vicky wird, wenn nichts passiert, in Killington wieder starten", sagte Wolfgang Maier am Rande des Saisonauftakts in Sölden. Der nächste Riesenslalom steht für den 26. November in den USA im Rennkalender. Auch Rebensburg selbst kalkuliert mit einem Start dort. "Stand jetzt sieht es gut aus", hatte die beste deutsche Skirennfahrerin in der vergangenen Woche gesagt.

Wegen eines im Training erlittenen Schienbeinkopfbruchs am rechten Knie musste die Olympiasiegerin von 2010 ihren Start in Sölden absagen. Das Rennen auf dem Rettenbachgletscher gewann Lara Gut.